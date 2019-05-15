|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Кролик» Джеффа Кунса ушел с молотка за рекордные $91 млн
11:08
Фото: livejournal.com
В Нью-Йорке состоялись торги, на которых за рекордно высокую цену продали скульптуру известного поп-художника Джеффа Кунса.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на организаторов аукциона, ценитель искусства отдал за "Кролика" из нержавеющей стали 91 миллион долларов.
Сумма, которую удалось выручить за творение американца Джеффа Кунса, стала рекордно высокой для произведений, созданных ныне живущими художниками. Имя покупателя аукционный дом не сообщил.
"Кролик" входит в число наиболее известных произведений искусства прошлого века. Блестящее безликое животное с морковкой, высота которого составляет около метра, было создано Кунсом в 1986 году.
Ранее самым дорогим среди полотен ныне живущих художников считалось творение британца Дэвида Хокни. "Портрет художника" ушел с молотка за более чем 90 миллионов долларов. До этого рекордно дорогим в этой категории в течение примерно пяти лет считалась скульптура Джеффа Кунса "Собака из шариков". Она ушла с молотка за пятьдесят восемь миллионов долларов.
Напомним, ранее на нью-йоркском аукционе по рекордной для творений этого живописца цене в 111 миллионов долларов ушла с молотка картина Клода Моне "Стога сена".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|