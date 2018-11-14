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Полотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художников
09:50
Фото: painters-table.com
Работа британского художника Дэвида Хокни была продана на торгах Christie's за $90,3 миллиона, передает агентство "Интерфакс".
Произведение искусства смогло установить новый ценовой рекорд среди картин, созданных ныне живущими художниками.
Со ссылкой на американские СМИ сообщается, что работа Дэвида Хокни "Портрет художника" ушла с молотка в минувший четверг, 15 ноября, на аукционе Christie's. Покупатель, имя которого организаторами торгов не называется, заплатил за произведение искусства более девяноста миллионов долларов.
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