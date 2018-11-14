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Полотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художников


09:50
Полотно Дэвида Хокни стало самым дорогим среди картин ныне живущих художниковФото: painters-table.com

Работа британского художника Дэвида Хокни была продана на торгах Christie's за $90,3 миллиона, передает агентство "Интерфакс".

Произведение искусства смогло установить новый ценовой рекорд среди картин, созданных ныне живущими художниками.

Со ссылкой на американские СМИ сообщается, что работа Дэвида Хокни "Портрет художника" ушла с молотка в минувший четверг, 15 ноября, на аукционе Christie's. Покупатель, имя которого организаторами торгов не называется, заплатил за произведение искусства более девяноста миллионов долларов.

Как отмечает газета The New York Times, стоимость картины стала рекордно высокой для полотен ныне живущих художников. Ранее самой дорогим произведением искусства в этой категории на протяжении около пяти лет являлась скульптура американца Джеффа Кунса - за "Собаку из шариков" ценитель искусства отдал на торгах более 58 миллиона долларов.

Напомним, не так давно в Монако выставили на торги папирус древнеегипетской "Книги мертвых". Артефакт, датируемый периодом около 595-589 гг. до н.э., был приобретен за более 1,35 миллиона евро. Длина уникального свитка составляет семнадцать метров. На древнем папирусе можно увидеть порядка двухсот глав, в том числе, древнеегипетские гимны и различные тексты религиозного содержания, а также иллюстрации, созданные в черно-красных тонах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 232

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