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В Нью-Йорке за $110,7 млн ушло с молотка полотно Клода Моне


15.5.2019 16:15
В Нью-Йорке за $110,7 млн ушло с молотка полотно Клода МонеФото: sothebys.com

Картина была продана на торгах, которые организовал аукционный дом Sotheby's. Сумма стала рекордной для произведений этого живописца, сообщают зарубежные СМИ.

Имя нового владельца произведения искусства названо не было.

Как стало известно, в Соединенных Штатах за рекордную для этого художника сумму продали полотно выдающегося французского импрессиониста Клода Моне. Картина ушла с молотка на аукционе, организованном домом Sotheby's в Нью-Йорке

На официальном сайте аукционного дома отмечается, что ценитель искусства не пожалел отдать за картину из серии "Стога сена" $110,747. Кто стал обладателем картины, в сообщении не уточняется.

Полотно было создано Моне в 1890 году в окрестностях местечка Живерни в Нормандии, где тогда проживал живописец.

В минувшем феврале эксперты французского еженедельника Le Point назвали картину, которую можно считать одним из наиболее загадочных за всю историю искусства. Речь шла о работе известного художника Эдуара Мане "Бар в "Фоли-Бержер", представленная в парижском Фонде Louis Vuitton, где в тот момент экспонировалась коллекция Института искусства Курто.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 236

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