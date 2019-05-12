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Суд не стал отклонять иск к Маску о клевете
12.5.2019 21:08
Фото: livejournal.com
Иск был подан британским спелеологом Верноном Ансвортом, который участвовал в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.
Поводом для обращения в суд стали оскорбительные публикации в Twitter Илона Маска.
Миллиардер, в частности, позволил себе назвать британского спелеолога Вернона Ансворта педофилом. В результате тот подал на Илона Маска в суд. Обвинив бизнесмена в клвете, Ансворт потребовал денежной компенсации в размере не менее $75 тыс.
Отметим, Маск ранее уже проявлял недовольство из-за отказа властей Таиланда использовать в спасательной операции специально созданную его компанией субмарину. Когда Ансворт назвал предложение Маска пустым "PR-трюком", на него также обрушилась волна критики со стороны миллиардера.
Начало судебного процесса по иску Ансворта назначено на 22 октября.
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