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Маск раскритиковал спасательную операцию в Таиланде
12.7.2018 21:02
Фото: podrobnosti.ua
Илон Маск подверг критике действия спасателей, которые эвакуировали детей из затопленной пещеры в Таиланде, передают зарубежные СМИ.
Как стало известно, глава компании Space X выразил недовольство в связи с тем, что не была задействована привезенная им мини-субмарина.
Руководитель Space X и Tesla, ранее лично привезший в Таиланд уникальный аппарат, попросил провести проверку действий спасателей, передает The Guardian. По мнению Илона Маска, который успел до эвакуации детей и их тренера осмотреть затопленное подземелье, мини-субмарина могла бы пригодиться.
Отмечается, что Маск остался недоволен тем, что при проведении спасательной операции его аппарат так и не был использован. Мини-субмарину специально разработали инженеры Space X, назвав свое детище "Дикий кабан" - в честь футбольной команды, игроки которой были блокированы в пещере.
Напомним, ранее Илон Маск говорил о том, что механизм аварийно-спасательной капсулы наиболее подходит для проведения эвакуации детей. Кроме того, с таиландскими специалистами обсуждался вопрос создания надувной трубы с воздушными шлюзами.
Масштабная операция по вызволению двенадцати игроков детской футбольной команды и их тренера была успешно завершена в минувший вторник, 10 июля. Перед тем, как ребята в сопровождении опытнейших дайверов смогли покинуть подземелье, таиландские спасатели тщательно проанализировали целый ряд вариантов их спасения.
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