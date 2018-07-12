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Маск раскритиковал спасательную операцию в Таиланде


12.7.2018 21:02
Маск раскритиковал спасательную операцию в ТаиландеФото: podrobnosti.ua

Илон Маск подверг критике действия спасателей, которые эвакуировали детей из затопленной пещеры в Таиланде, передают зарубежные СМИ.

Как стало известно, глава компании Space X выразил недовольство в связи с тем, что не была задействована привезенная им мини-субмарина.

Руководитель Space X и Tesla, ранее лично привезший в Таиланд уникальный аппарат, попросил провести проверку действий спасателей, передает The Guardian. По мнению Илона Маска, который успел до эвакуации детей и их тренера осмотреть затопленное подземелье, мини-субмарина могла бы пригодиться.

Отмечается, что Маск остался недоволен тем, что при проведении спасательной операции его аппарат так и не был использован. Мини-субмарину специально разработали инженеры Space X, назвав свое детище "Дикий кабан" - в честь футбольной команды, игроки которой были блокированы в пещере.

Напомним, ранее Илон Маск говорил о том, что механизм аварийно-спасательной капсулы наиболее подходит для проведения эвакуации детей. Кроме того, с таиландскими специалистами обсуждался вопрос создания надувной трубы с воздушными шлюзами.

Масштабная операция по вызволению двенадцати игроков детской футбольной команды и их тренера была успешно завершена в минувший вторник, 10 июля. Перед тем, как ребята в сопровождении опытнейших дайверов смогли покинуть подземелье, таиландские спасатели тщательно проанализировали целый ряд вариантов их спасения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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