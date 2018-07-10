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В Таиланде завершена операция по спасению футбольной команды из затопленной пещеры
05:40
Фото: novostidny.ru
В Таиланде успешно завершена масштабная операция по спасению игроков футбольной команды "Лесные вепри" и их тренера из пещеры Кхао Луанг.
Все, кто провел в заточении более двух недель, смогли выйти на поверхность, передает ТАСС.
Как сообщается на официальной странице Военно-морских сил Таиланда, все тринадцать человек были успешно выведены из пещеры. Последним подземелье покинул тренер детской футбольной команды.
В последнем этапе эвакуации было задействовано свыше ста аквалангистов, включая тринадцать опытных дайверов из других стран. Подводники помогали детям, которые выросли в горных районах и даже не умели плавать. В результате ребята смогли выбраться из пещеры, часть дороги проходя пешком и ныряя при необходимости - всех юных футболистов снабдили соответствующей экипировкой.
По словам бывшего губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осоттханакона, который руководил проведением этой уникальной спасательной операцией, подобное удалось осуществить впервые в мире. Экс-губернатор выразил гордость за проделанную работу и отметил вклад множества людей и организаций, которые помогали попавшим в беду детям.
По мнению специалистов, уже в ближайшие сутки может начаться новая волна ливней, и пещера будет затоплена полностью
Представители местных властей подчеркивают, что пещера в будущем не будет закрыта для посещений, за исключением периода сезона дождей. Однако предстоит приложить максимум усилий, чтобы ее посещение стало совершенно безопасным.
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