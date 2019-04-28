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Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»


28.4.2019 18:52
Названа сумма, в которую обошлась победа дочери Алсу на шоу «Голос»Фото: info24.ru

Скандал, разгоревшийся после голосования в заключительной серии популярного творческого конкурса "Голос", продолжает набирать обороты.

Ранее Алла Пугачева пригласила ребят, проигравших в финале, на встречу в ресторан, где вручила им собственные награды.

Как пишут российские СМИ, общая стоимость SMS, которые отправляли зрители, составила около семи миллионов рублей. Со ссылкой на данные, которые предоставил оператор голосования, уточняется, что именно столько фанаты потратили на то, чтобы поддержать дочку Алсу. Информация была опубликована по инициативе Первого канала.

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выразивший намерение разобраться в том, что произошло, отметил существенный разрыв между количеством голосов. По его словам, в истории передачи еще не случалось, чтобы активность зрителей, поддерживающих одного из артистов, была настолько высокой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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