Новости шоу-бизнеса

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Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в реанимацию с инфарктом
3.5.2019 23:20
Фото: vk.com
Как рассказала ведущая "Русского радио" Алена Бородина в своем инстаграме, ее мужа Александра Подъяпольского, который является шеф-редактором популярного телепроекта "Голос. Дети", экстренно госпитализировали.
По словам Бородиной, врачи диагностировали у ее супруга инфаркт.
Алена Бородина предположила, что проблемы со здоровьем могли быть спровоцированы сильнейшим стрессом, с которым ее мужу пришлом столкнуться в последнее время. Сейчас Александр Подъяпольский остается под наблюдением врачей в реанимации одной из столичных больниц.
Напомним, на прошлой неделе был назван победитель очередного сезона творческого шоу "Голос. Дети". Сразу после того, как выяснилось, что титул достался дочери певицы Алсу Микелле Абрамовой, вокруг передачи Первого канала разгорелся крупный скандал.
Позже стало известно о том, что Алсу не будет принимать участия в конкурсе "Евровидение" в Израиле, как ранее утверждал ее директор.
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