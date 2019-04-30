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Алсу будет участвовать в «Евровидении-2019»
13:40
Фото: sputnik.ru
Как заявил директор артистки Сергей Фадеев, она будет участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение".
Известная российская артистка отправится в Израиль, чтобы объявлять баллы, выставленные членами российского жюри, передает РБК.
Предполагается, что полуфинальные этапы творческого конкурса, который будет проходить в Тель-Авиве, состоятся 14 и 16 мая. Финал же запланирован на 18 мая.
По данным РБК, певица Алсу примет участие в "Евровидении-2019. Как заявил ее директор Сергей Фадеев, артистка будет объявлять баллы, выставленные членами российского жюри.
Напомним, ранее стало известно об участии в проверке результатов голосования шоу "Голос. Дети" экспертов международной компании Group-IB. Организация, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении наиболее сложных цифровых расследований, входит в число партнеров Интерпола.
Как заявил генеральный директор и основатель компании Илья Сачков, специалистам Group-IB предстоит установить, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов на этом проекте. Кроме того, эксперты будут проводить независимое расследование. В частности, им предстоит дать оценку информационной безопасности внедренной на шоу системы подсчета голосов.
Первый канал объявил о проверке результатов после скандала, разгоревшегося в связи с победой дочери Алсу. Десятилетняя Микелла Абрамова обошла конкурентов в финале с беспрецедентным отрывом. Позже в СМИ распространились сообщения о том, что сотрудников ряда предприятий призывали голосовать за дочь Алсу, якобы обещая денежное вознаграждение.
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