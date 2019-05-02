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В ВГТРК опровергли сведения об участии Алсу в «Евровидении-2019»
2.5.2019 10:26
Фото: bimru.ru
Как заявили в пресс-службе официального вещателя конкурса в нашей стране, итоговые баллы предстоит объявлять пианисту Ивану Бессонову.
Ранее в прессе начали распространяться сведения о том, что на творческое состязание собирается ехать известная российская певица Алсу.
Официальные представители вещателя творческого конкурса в нашей стране - ВГТРК - заявили о том, что результаты голосования жюри на конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле в прямом эфире телевизионного канала "Россия" будет объявлять пианист Иван Бессонов. При этом представители ВГТРК напомнили, что музыкант на сегодняшний день является действующим победителем конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians-2018, а также вошел в финал "Синей птицы".
Ранее со ссылкой на директора Алсу в прессе начали появляться публикации о том, что певица отправится в Израиль, чтобы объявлять результаты голосования.
Вскоре после того, как десятилетняя дочь Алсу была признана победителем шоу "Голос. Дети", руководство Первого канала объявило о проведении тщательной проверки. К ней привлекут экспертов международной компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и входит в число партнеров Интерпола.
Микелла Абрамова обошла конкурентов в финале с беспрецедентным отрывом. Позже в СМИ распространились сведения о том, что сотрудников ряда предприятий якобы призывали голосовать за дочь Алсу, обещая при этом некое денежное вознаграждение.
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