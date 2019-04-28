Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Алла Пугачева встретилась с детьми, проигравшими в финале «Голоса»

28.4.2019 15:46

Фото: livejournal.com



Примадонна российской эстрады вручила юным талантам по "Золотой звезде", пишет "Комсомольская правда".



По данным газеты, Алла Пугачева пригласила проигравших ребят в ресторан и лично передала им награды, которыми каждый год отмечают молодых музыкантов.



Помимо золотого кулона, ребята получили от звезды диплом и денежную премию, которую Алла Пугачева по традиции выделяет из собственных средств.



Ранее супруг Пугачевой прокомментировал результаты творческого конкурса, завершившегося вечером минувшей пятницы, 26 апреля. Победу на шоу "Голос", согласно итогам голосования, одержала десятилетняя Микелла Абрамова - дочь известной певицы Алсу.



По словам Максима Галкина, родители девочки недооценили свое влияние, поэтому победу нельзя считать справедливой. По мнению артиста, на фоне очень высокого уровня участников выделялось преимущество другого талантливого ребенка - Ержана Максима, за которого голосовал сам. И именно за него он отправлял смс во время голосования. Галкин подчеркнул, что считает мальчика победителем шоу.



Вместе с тем, Максим Галкин призвал пользователей Сети воздержаться от травли десятилетней Микеллы Абрамовой. Сама Алсу и ее дочь огранили комментарии на своих аккаунтах.



Светлана Лобода, в команду которой входила дочь Алсу, разместила на своей странице в Сети фото Нино Чеснер и Роберт Багратян. Результаты голосования певица при этом никак не прокомментировала, что породило волну слухов на фоне разгорающегося скандала. Позднее стало известно, что Светлана Лобода также вручила собственные призы детям, которых обошла Микелла Абрамова.



Общественность бурно отреагировала на победу Микеллы Абрамовой, вскоре после чего на Первом канале заявили о том, что на шоу будет проведена тщательная проверка. Как заявил позже руководитель канала Константин Эрнст, в сложившейся на "Голосе" ситуации обязательно разберутся. При этом он подчеркнул, что недопустимо бросать тень на честность этого творческого конкурса.



Автор: Злата Богатова

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