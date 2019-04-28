|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Шри-Ланке убита семья предполагаемого террориста
28.4.2019 14:34
Фото: glavny.tv
Как сообщает агентство Рейтер, в недавней перестрелке на востоке Шри-Ланки погибли отец и двое братьев предполагаемого организатора серии терактов, совершенных во время католической Пасхи.
Ранее стало известно о телах пятнадцати человек, найденных в одном из частных домов города Сейнтамаруту, располагающегося на территории провинции Ампара к югу от Коломбо.
Полицейские совместно с военными проводили спецоперацию, в рамках которой пришли с обысками в дом, где, предположительно, могли находиться террористы. Боевики "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в России признана террористической и официально запрещена) привели в действие взрывные устройства и оказали силовикам ожесточенное сопротивление.
Во время начавшейся перестрелки погибли не менее пятнадцати человек, в том числе шести детей.
Позже стало известно, что в числе погибших - отец и два брата предполагаемого организатора пасхальных взрывов на острове. Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах и родственников террористов уточняется, что речь идет о Зайне и Рильван Хашим, а также их отце Мохамеде.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|