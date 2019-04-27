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На Шри-Ланке 15 человек погибли в перестрелке


27.4.2019 23:07
На Шри-Ланке 15 человек погибли в перестрелкеФото: netinfo.bg

ЧП случилось на востоке страны. Среди жертв инцидента шесть детей разного возраста.

Тела погибших были найдены в одном из частных домов города Сейнтамаруту, располагающегося на территории провинции Ампара к югу от Коломбо.

Как информирует портал Newsfirst, военные проводили спецоперацию, в рамках которой пришли с обысками в дом, где, предположительно, могли находиться террористы. Боевики одной из экстремистских группировок привели в действие взрывные устройства и оказали силовикам ожесточенное сопротивление.

Во время начавшейся перестрелки погибли не менее пятнадцати человек, в том числе шести детей. Информация о числе жертв поступила от официального представителя ВС Шри-Ланки.

По данным местных правоохранителей, в доме находились члены "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в России признана террористической и официально запрещена). Отмечается, что никто из сотрудников силовых структур в перестрелке не пострадал.

Накануне в городе Калмунай неизвестные обстреляли полицейских, которые при силовой поддержке солдат национальной армии Шри-Ланки проводили рейд по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. В результате ЧП погибли двое военных и одно гражданское лицо, трое были ранены.

Ранее СМИ сообщили об уходе с поста секретаря Минобороны Шри-Ланки, который не смог предотвратить крупнейшие в истории страны теракты, несмотря на информацию, которая поступала в военное ведомство.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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