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СМИ сообщают об уходе с поста секретаря Минобороны Шри-Ланки
25.4.2019 19:30
Фото: blogspot.com
Как стало известно, Хемасири Фернандо подал рапорт об увольнении практически сразу после того, как в его адрес начали появляться критические замечания со стороны властей и общественности.
По данным информационного портала Newsfirst, ранее президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря Минобороны добровольно уйти с поста.
Несмотря на сведения, имевшиеся в распоряжении властей, Фернандо не смог предотвратить серию терактов, произошедших в минувшее воскресенье, 21 апреля, в Коломбо и других городах. Как только информация о том, что ведомство бездейтсвовало, несмотря на полученные руководством данные о готовящихся нападениях, начал набирать обороты общественный резонанс.
Не остались в стороне и чиновники, обрушившиеся на Фернандо с резкой критикой. В частности, депутат парламента Шри-Ланки Виджеядаса Раджаракса заявил о том, что правоохранительным органам, с учетом последних данных, следует незамедлительно взять под стражу секретаря военного министерства.
По последним данным, жертвами атак, которые уже признаны крупнейшим терактом за всю историю Шри-Ланки, стали 359 человек. СМИ ранее обнародовали фото смертников, причастных к гибели сотен людей.
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