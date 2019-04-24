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СМИ опубликовали фото террористов из Шри-Ланки
24.4.2019 23:36
Фото: dailymail.co.uk
Снимки братьев Иншафа и Ильхама Ибрагимов, причастных к серии взрывов в Коломбо, обнародовал британский таблоид The Daily Mail.
Напомним, ранее власти Шри-Ланки заявили о том, что террористы получали образование за рубежом.
Как стало известно, братья пронесли бомбы в гостиницы в рюкзаках. Взрывные устройства были приведены в действие, когда постояльцы собирались на завтрак.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах Шри-Ланки, близкие к расследованию, уточняется, что Иншаф Ибрагим в последнее время успешно занимался бизнесом. В частности, ему принадлежала медная фабрика. Предположительно, на этом предприятии и были изготовлены бомбы.
Когда полицейские пришли с обыском в дом Ильхама, его беременная супруга совершила самоподрыв. Жертвами ЧП стали трое детей женщины и трое сотрудников полиции, участвовавшие в штурме здания.
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