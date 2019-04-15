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Женская сеть myJulia.ru
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Кот Ассанжа смотрел по телевизору видеозапись ареста хозяина
15.4.2019 14:19
Фото: ipstatp.com
Как сообщает портал Wikileaks, питомец Джулиана Ассанжа сейчас находится в безопасности.
На сайте разместили видеозапись, на кадрах которой кот просматривает материал о задержании его хозяина.
Опубликовав кадры, на которых питомец Джулиана Ассанжа, сидя перед телевизором, смотрит, как арестовывают его хозяина, представители Wikileaks подчеркнули, что кот обязательно воссоединится со своим владельцем на свободе.
Кот появился у Джулиана Ассанжа весной 2016 года. Животное имеет аккаунты с соцсетях и уже давно пользуется большой популярностью. Минувшей осенью Ассанжа вынудили расстаться с его питомцем - эквадорских дипломатов не устраивал котенок, разгуливающий по посольству. Поэтому основателю разоблачительного сайта пришлось обратиться к адвокатам, чтобы они увезли животное в надежное место.
Напомним, Ассанж был арестован несколько дней назад в Лондоне.
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