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Женская сеть myJulia.ru
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Ассанжа вынудили расстаться с котом
28.11.2018 20:56
Фото: @AssangeLegal
Основателю сайта WikiLeaks пришлось расстаться со своим питомцем. Кота по кличке Мичи, который принадлежал Джулиану Ассанжу, отвезли к родственникам.
Как рассказала редактор портала Justice 4 Assange Ханна Йонассон, причиной этого стали намерения властей Эквадора заключить животное в клетку.
В своем Twitter Ханна Йонассон отметила, что ранее представители властей Эквадора выразили намерение посадить Мичи в клетку. Оскорбленный такого рода угрозами, Джулиан Ассанж обратился к своим адвокатам с просьбой отправить кота в надежное и безопасное место. В настоящее время Мичи уже живет у родственников создателя WikiLeaks.
Напомним, минувшим летом Маргарита Симоньян рассказала о том, что руководство Эквадора намеревается в скором времени организовать выдачу Ассанжа британской стороне.
Основавший портал WikiLeaks Ассанж остается в посольстве Эквадора в британской столице с 2012 года. Он просил эквадорское руководство о предоставлении политического убежища в связи с угрозой экстрадиции шведской стороной в Соединенные Штаты.
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