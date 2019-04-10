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Полиция Лондона задержала Джулиана Ассанжа
13:36
Фото: vk.com
В столице Великобритании арестован основатель портала WikiLeaks, передает РИА Новости.
47-летнего Джулиана Ассанжа сегодня, 11 апреля, задержали сотрудники полиции. Это случилось на территории дипмиссии Эквадора.
Джулиан Ассанж был задержан Столичной полицией Лондона по ордеру, который Вестминстерский магистратский суд выдал еще 29 июня 2012 года, после того, как основатель портала WikiLeaks не явился на судебное заседание.
Представители Скотланд-Ярда, прокомментировав случившееся, пояснили, что в посольство Эквадора пригласили полицейских вскоре после того, как власти этого государства приняли решение об отказе в предоставлении Ассанжу дипломатического убежища.
Как следует из заявления, опубликованного в Twitter лидера Эквадора Ленина Морено, он потребовал от Лондона гарантий, что основателя WikiLeaks не вышлют "в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь". Власти Великобритании подтвердили это в письменной форме, подчеркивает Морено.
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