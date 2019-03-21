соответствующая директива правительства. По ее словам, все происходит в рамках действующего российского законодательства, передает ТАСС." NAME="description">
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Глава Росгеологии снят с поста


07:09
Роман ПановФото: vprioritete.company
Роман Панов

Как заявила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко, курирующая Росимущество, ранее поступила соответствующая директива правительства. По ее словам, все происходит в рамках действующего российского законодательства, передает ТАСС.

Главу Росгеологии Романа Панова отправили в отставку после соответствующей директивы правительства, сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко. Все, что сейчас происходит, осуществляется в рамках, которые установлены действующим российским законодательством.

Представители руководства Росгеологии, с которыми журналисты связывались по этому вопросу накануне вечером, заявили, что не располагают сведениями. Воздержались от комментариев и в Минприроды РФ, отмечает ТАСС.

Многопрофильный геологический холдинг Росгеология был создан в 2011 году. На сегодняшний день он предоставляет полный спектр услуг, которые имеют отношение к геологической разведке - от исследований, которые проводятся в регионах, до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Напомним, не так давно во Внуково был арестован Руслан Ганижев (Горринг). Позднее выяснилось, что в его отношении еще в 2011 году возбудили уголовное дело. Однако экс-замглавы "Росгеологии" сменил фамилию, как и его ближайшие родственники, и в течение нескольких лет скрывался от правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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