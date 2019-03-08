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Во Внуково задержан экс-замглавы «Росгеологии» Горринг
8.3.2019 23:16
Фото: dailystorm.ru
В столичном аэропорту Внуково задержали Руслана Горринга, в прошлом являвшегося замглавы "Росгеологии".
Напомним, Горринг лишился поста после того, как в Сети распространилось скандальное видео с его участием.
Как передает ТАСС, В столичном аэропорту Внуково задержали Руслана Горринга, в прошлом являвшегося замглавы "Росгеологии".
Со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области отмечается, что бывший первый заместитель руководителя государственного холдинга "Росгеология" доставлен к следователю. Горринга допрашивают по делу о мошенничестве, которое было совершено в особо крупном размере.
По данным агентства "Интерфакс", уволенный топ-менеджер проходит по этому делу в качестве подозреваемого.
Напомним, Горринг был снят с поста первого замглавы "Росгеологии" в конце минувшего января. Соответствующее решение министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин принял вскоре после того, как в Сети появилось возмутительное видео с участием Горринга.
В ролике, который был опубликован Telegram-каналом "Медиакиллер", Горринг повествует о трудовых буднях, одновременно играя в PUBG. По словам теперь уже бывшего топ-менеджера "Росгеологии", он не раз занимался сексом с подчиненными. Называя этих женщин "кошками", он отмечает, что его разозлило, когда они начали это обсуждать между собой.
Кроме того, выяснилось, что Горринг уволил работницу за купленные ею авиабилеты не первого, а всего лишь бизнес-класса. Спустя некоторое время он "помиловал" женщину, устроив работать в региональный офис на условии, что она будет "стучать" ему обо всем, что там происходит.
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