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СКР: Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг скрывался, сменив фамилию
СКР: Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг скрывался, сменив фамилию
Во Внуково задержан экс-замглавы «Росгеологии» Горринг
Во Внуково задержан экс-замглавы «Росгеологии» Горринг
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СКР: Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг скрывался, сменив фамилию


00:09
СКР: Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг скрывался, сменив фамилиюФото: infox.ru

По данным ведомства, уголовное дело в отношении задержанного 8 марта во Внуково Руслана Ганижева (Горринга) возбудили еще в 2011 году.

Как передает агентство "Интерфакс", сменив фамилию, экс-замглавы "Росгеологии" в течение нескольких лет скрывался от правоохранительных органов.

По словам официального представителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, в 2011 году возбудили уголовное дело в отношении Руслана Ганижева, подозреваемого в мошенничестве. Однако фигурант, сменив фамилию на Горринг, скрылся от следствия.

Согласно материалам уголовного дела, Руслан Ганижев выступал в качестве посредника при передаче крупной взятки. Получив от бизнесмена пять миллионов рублей, он должен был передать их главе Ленинского райсовета депутатов Александру Газейкину, однако был задержан. Предполагалось, что за эти деньги предприниматель сможет беспрепятственно осуществлять коммерческую деятельность на указанной территории Подмосковья.

После того, как Ганижев начал давать признательные показания, суд избрав качестве меры пресечения подписку о невыезде. Практически сразу он скрылся, в связи с чем его объявлен в розыск. Другой фигурант этого дела - Газейкин - тем временем успел получить реальный срок.

По словам Ольги Врадий, когда объявленный в розыск Ганижев сменил фамилию и отчество, превратившись в Руслана Горринга, аналогичные действия совершили и несколько членов его семьи.

В январе этого года Горринг был снят с поста первого замглавы "Росгеологии" на фоне крупного скандала - в Сети появилось возмутительное видео, где он повествует о трудовых буднях, одновременно играя в PUBG. По словам теперь уже бывшего топ-менеджера, он неоднократно занимался сексом с подчиненными. Называя этих женщин "кошками", Горринг отмечал, что его крайне разозлило, когда они начали это обсуждать между собой.

Кроме того, выяснилось, что Горринг уволил работницу за купленные ею авиабилеты не первого, а всего лишь бизнес-класса. Спустя некоторое время он "помиловал" женщину, устроив работать в региональный офис на условии, что она будет "стучать" ему обо всем, что там происходит.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 377

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