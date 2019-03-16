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СМИ: Boeing, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость
09:26
Фото: selamta.net
Аэрпорт Аддис-Абебы
За несколько минут до катастрофы пилот попросил разрешения набрать высоту, свидетельствуют расшифровки переговоров авиадиспетчеров и экипажа, передает агентство Reuters.
В результате уже через несколько минут самолет разбившегося авиакомпании Ethiopian Airlines пропал с радаров.
По данным агентства, пилот сообщал диспетчеру о возникших у него проблемах с управлением и просил разрешения набрать высоту в 14 тыс. футов (4267 м) над уровнем моря, что составляет примерно 6,4 тыс. футов (1951 м) над аэропортом Аддис-Абебы.
Вскоре последовала еще одна просьба - на этот раз экипаж запрашивал срочного разрешения на возвращение в пункт вылета. Однако лайнер, находившийся в тот момент на высоте 10,8 тыс. футов (3292 м) исчез с радаров. Спустя несколько часов были найдены обломки самолета.
По мнению экспертов, действия пилота говорят о том, что ему было необходимо место для маневра. Учитывая, что вокруг Аддис-Абебы местность достаточно холмистая, а к северу расположена горная цепь Энтото, возникают предположения о том, что экипаж пытался избежать полета над местностью со сложным рельефом.
Ранее газета The New York Times, журналисты которой также ознакомились с записью переговоров авиадиспетчеров и пилотов, сообщила о том, что командир экипажа запрашивал разрешение на возврат в аэропорт Аддис-Абебы уже через три минуты после начала полета. Причиной этого стал слишком быстрый набор скорости.
Напомним, после второго за последние полгода крушения Boeing 737 MAX во многих странах мира было принято решение о приостановлении эксплуатаций всех вариаций данного типа самолетов.
Лайнер Boeing 737, направлявшийся в Найроби, разбился неделю назад. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе, трое россиян.
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