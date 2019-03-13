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Растет число стран, закрывших воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
13.3.2019 01:40
Фото: rockstargame.su
Как сообщают европейские СМИ, в Ирландии, Франции и ФРГ приостановлена эксплуатация всех вариаций самолетов Boeing 737 MAX. Решение было принято после трагедии в Эфиопии, где в результате авиакатастрофы погибли 157 человек.
Соответствующие ведомства указанных стран уже опубликовали официальные уведомления. В частности, французский регулятор DGAC указал на отсутствие у авиакомпаний страны лайнеров такого типа. Но решение о запрете использования Boeing 737 MAX распространяется на все авиаперевозчики - французское небо для них теперь закрыто.
Германский министр транспорта Андреас Шойер в интервью NTV, заявил о том, что "безопасность превыше всего". Поэтому воздушное пространство страны закрыто вплоть до того момента, "пока не будут развеяны все сомнения".
Ранее об аналогичном решении в отношении Boeing 737 MAX 8 уже заявили представители Великобритании, Китая, Австралии и целого ряда других стран.
Самолет Boeing 737 MAX 8 следовал из Аддис-Абебы в Найроби. Лайнер разбился вскоре после взлета, обломки были найдены на расстоянии около 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Трагедия унесла жизни 157 человек. Среди жертв крушения было трое россиян.
Катастрофа в Эфиопии стала уже вторым ЧП с самолетами этого типа за последние полгода. В конце минувшего октября в Индонезии потерпел крушение лайнер, вылетевший из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.
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