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В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной
8.3.2019 20:34
Фото: simg.sputnik.ru
В Северной столице задержаны двое подозреваемых в причастности к гибели Евгении Шишкиной, передает агентство "Интерфакс".
Следователь по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО была застрелена в Подмосковье осенью прошлого года.
В следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО мог стрелять Абдулазиз Абдулазизов, 2000 г.р., заявили представители правоохранительных органов. Молодой человек был задержан вместе с 17-летним петербуржцем, который выступал в качестве посредника в ходе организации покушения.
Молодых людей задержали накануне ранним утром - операция проводилась в 6:30, она осуществлялась совместными силами сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии.
Напомним, преступление было совершено 10 октября прошлого года. В следователя по особо важным делам Евгению Шишкину стреляли, когда она вышла из дома, расположенного в поселке Архангельское (Красногорский район Московской области). Женщина была ранена в шею и погибла на месте.
Позднее в грузинской столице задержали Ярослава Сумбаева, делом которого в прошлом занималась Евгения Шишкина. В ходе расследования было установлено, что незадолго до покушения следователя пытались запугивать - Шишкина получала угрожающие сообщения от неизвестных, которые вынуждали ее закрыть дело Сумбаева.
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