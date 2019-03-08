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В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Шишкиной


8.3.2019 20:34
В Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя ШишкинойФото: simg.sputnik.ru

В Северной столице задержаны двое подозреваемых в причастности к гибели Евгении Шишкиной, передает агентство "Интерфакс".

Следователь по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО была застрелена в Подмосковье осенью прошлого года.

В следователя по особо важным делам Управления на транспорте МВД по ЦФО мог стрелять Абдулазиз Абдулазизов, 2000 г.р., заявили представители правоохранительных органов. Молодой человек был задержан вместе с 17-летним петербуржцем, который выступал в качестве посредника в ходе организации покушения.

Молодых людей задержали накануне ранним утром - операция проводилась в 6:30, она осуществлялась совместными силами сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии.

Напомним, преступление было совершено 10 октября прошлого года. В следователя по особо важным делам Евгению Шишкину стреляли, когда она вышла из дома, расположенного в поселке Архангельское (Красногорский район Московской области). Женщина была ранена в шею и погибла на месте.

Позднее в грузинской столице задержали Ярослава Сумбаева, делом которого в прошлом занималась Евгения Шишкина. В ходе расследования было установлено, что незадолго до покушения следователя пытались запугивать - Шишкина получала угрожающие сообщения от неизвестных, которые вынуждали ее закрыть дело Сумбаева.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 399

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