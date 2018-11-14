|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Тбилиси задержан возможный заказчик покушения на следователя Шишкину в Подмосковье
14.11.2018 11:22
Фото: simg.sputnik.ru
В грузинской столице задержали Ярослава Сумбаева, делом которого в прошлом занималась убитая в минувшем октябре в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина.
Следователя застрелили ранним утром, когда она вышла из собственного дома.
По данным Би-би-си со ссылкой на адвоката Николая Аршинова, подозреваемый в убийстве следователя Евгении Шишкиной задержали в Тбилиси несколько дней назад. В прошлом Ярослав Сумбаев был основным подозреваемым по делу, которым занималась следователь, убитая в Подмосковье. Аршинов пояснил, что Сумбаева задержали на улице. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск по месту его проживания.
Сведения о задержании подозреваемого подтвердил и адвокат родственников погибшего следователя Александр Карабанов. По его словам, информация сейчас перепроверяется через официальные источники. По словам Карабанова, пойманный в Тбилиси Сумбаев может быть заказчиком покушения. Карабанов отметил, что незадолго до убийства следователя пытались запугивать - Шишкина получала угрожающие сообщения от неизвестных, которые вынуждали ее закрыть дело Сумбаева.
Как уже сообщалось, в следователя по особо важным делам Евгению Шишкину стреляли 10 октября. От полученного ранения в шею она скончалась на месте, около своего дома, расположенного на территории подмосковного поселка Архангельское (Красногорский район).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|