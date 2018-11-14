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В Тбилиси задержан возможный заказчик покушения на следователя Шишкину в Подмосковье


14.11.2018 11:22
В Тбилиси задержан возможный заказчик покушения на следователя Шишкину в ПодмосковьеФото: simg.sputnik.ru

В грузинской столице задержали Ярослава Сумбаева, делом которого в прошлом занималась убитая в минувшем октябре в Подмосковье следователь по особо важным делам Евгения Шишкина.

Следователя застрелили ранним утром, когда она вышла из собственного дома.

По данным Би-би-си со ссылкой на адвоката Николая Аршинова, подозреваемый в убийстве следователя Евгении Шишкиной задержали в Тбилиси несколько дней назад. В прошлом Ярослав Сумбаев был основным подозреваемым по делу, которым занималась следователь, убитая в Подмосковье. Аршинов пояснил, что Сумбаева задержали на улице. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск по месту его проживания.

Сведения о задержании подозреваемого подтвердил и адвокат родственников погибшего следователя Александр Карабанов. По его словам, информация сейчас перепроверяется через официальные источники. По словам Карабанова, пойманный в Тбилиси Сумбаев может быть заказчиком покушения. Карабанов отметил, что незадолго до убийства следователя пытались запугивать - Шишкина получала угрожающие сообщения от неизвестных, которые вынуждали ее закрыть дело Сумбаева.

Как уже сообщалось, в следователя по особо важным делам Евгению Шишкину стреляли 10 октября. От полученного ранения в шею она скончалась на месте, около своего дома, расположенного на территории подмосковного поселка Архангельское (Красногорский район).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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