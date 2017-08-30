|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье убили следователя по особо важным делам
12:10
Фото: vk.me
В Подмосковье убили следователя по особо важным делам, передают российские СМИ.
Как передает ТАСС, тело Евгении Шишкиной, работавшей в Управлении на транспорте МВД по ЦФО, обнаружили у ее дома.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, заявила официальный представитель ГСУ СКР по региону Ольга Врадий. По ее словам, преступление было совершено примерно в 7 утра, на территории подмосковного поселка Архангельское (Красногорский район). В следователя стреляли, когда она вышла из своего подъезда. Женщина скончалась на месте от ранения в шею.
Врадий отметила, что жертвой преступления является действующий сотрудник полиции. Подполковник Евгения Шишкина работала в СУУТ МВД по ЦФО в качестве старшего следователя.
Обстоятельства ЧП выясняют специалисты, работающие на месте преступления. Информации о том, может ли убийство быть связано с профессиональной деятельностью погибшей женщины, из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|