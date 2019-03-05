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В Приамурье скончался годовалый ребенок, жестоко избитый на глазах 17-летней матери
5.3.2019 06:30
Фото: livejournal.com
В Амурской области скончался годовалый ребенок, жестоко избитый сожителем его матери в середине минувшего февраля.
О смерти мальчика по имени Роман рассказал мэр города Белогорска Станислав Мелюков.
Как написал в соцсети Станислав Мелюков, медики три недели пытались спасти мальчика. Однако травмы, полученные ребенком в результате трехдневных истязаний, оказались слишком тяжелыми, врачи были бессильны. Глава Белогорска отметил, что администрация города возьмет на себя все расходы по организации похорон мальчика.
Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено и в отношении матери ребенка. По версии следствия, 17-летняя девушка бездействовала, когда сожительствовавший с ней молодой человек 2001 года рождения на ее глазах избивал малыша.
В отношении сожителя несовершеннолетней матери ребенка, который в прошлом уже был судим за "нанесение побоев", ранее возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина, задержанный вскоре после того, как в больницу доставили избитого ребенка, дает признательные показания.
Опекун несовершеннолетней матери избитого мальчика, с которой успели пообщаться журналисты, рассказала о том, что приняла девушку в семью в 2017 году. В тот момент она не сообщила приемным родителям, что беременна. Незадолго до трагического происшествия подопечная пропала на несколько дней. Оказалось, что девушка вместе с маленьким сыном решила переселиться к сожителю в арендованную им квартиру.
Имеются основания предполагать, что сожитель уже давно "воспитывал" ребенка кулаками. Скорую родители вызвали лишь когда избитый мальчик перестал подавать признаки жизни.
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