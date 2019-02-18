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В Приамурье впал в кому избитый отчимом годовалый ребенок
18.2.2019 10:20
Фото: vk.me
Полиция города Белогорске (Амурская область) задержала местного жителя 2001 года рождения по подозрению в избиении младенца.
Как передает ТАСС, ребенка доставили в больницу в минувшую пятницу, 15 февраля. Малыш впал в кому.
Сразу после того, как в больницу был доставлен годовалый ребенок с множественными телесными повреждениями, медики передали информацию о ЧП в правоохранительные органы, рассказал старший помощник главы регионального СУ СКР Алексей Лубинский. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
В ходе начатой проверки был выявлен подозреваемый, им оказался отчим ребенка, появившегося на свет в конце 2017 года. Молодой человек 2001 года рождения задержан и уже признался в содеянном. Суд вынес решение об аресте подозреваемого, сразу после чего молодого человека доставили в следственный изолятор.
Как отметил Лубинский, в прошлом подозреваемый уже имел проблемы с законом - его привлекали к уголовной ответственности за побои и преступления против собственности.
В региональном Минздраве рассказали, что врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Малыш сейчас находится в состоянии комы, медики были вынуждены подключить его к аппарату ИВЛ.
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