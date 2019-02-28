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В Приамурье привлекут к ответственности мать, на глазах которой жестоко избили годовалого сына


28.2.2019 11:59
В Приамурье привлекут к ответственности мать, на глазах которой жестоко избили годовалого сынаФото: vk.me

В Приамурье возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней матери, на глазах которой жестоко избивали годовалого ребенка.

Состояние младенца, впавшего в кому в середине февраля, остается тяжелым.

Мать ребенка, жестоко избитого в Амурской области и попавшего в реанимацию, стала фигуранткой уголовного дела, передает агентство "Интерфакс". Как выяснили следователи, сожитель несовершеннолетней жительницы Белогорска травмировал малыша в ее присутствии.

По версии следствия, 17-летняя подозреваемая, пока ее гражданский муж бил ребенка, бездействовала, подвернув опасности жизнь и здоровье крошечного сына.

Представители областного Минздрава сообщили, что мальчик остается на искусственной вентиляции легких. Ребенок находится в коме третьей степени. Состояние малыша врачи по-прежнему оценивают как очень тяжелое. Белогорские медики ранее направили избитого младенца в областную детскую клиническую больницу.

Молодого человека, причастного к преступлению, задержали вскоре после того, как годовалый ребенок был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. В прошлом мужчину уже судили "нанесение побоев".

Опекун несовершеннолетней матери избитого мальчика, с которой успели пообщаться журналисты, рассказала о том, что приняла девушку в семью в 2017 году. В тот момент она не сообщила, что беременна. Незадолго до трагического происшествия подопечная на несколько дней пропала. Позже выяснилось, что девушка переселилась в арендованную квартиру к сожителю.

Имеются основания предполагать, что сожитель уже давно "воспитывал" ребенка кулаками. Скорую родители вызвали лишь когда избитый мальчик перестал подавать признаки жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 182

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