Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Родственники Божены Рынски рассказали о ее состоянии после больницы

3.3.2019 13:28

Фото: vesti.md



Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко провела под наблюдением медиков лишь один день, пояснила ее родственница Нина Костикова.



Журналистка Божена Рынска уже покинула больницу и вернулась домой.



Ранее в прессе появились сообщения о резком ухудшении здоровья вдовы Малашенко, которая "не встает совсем". Отмечалось, что Божена Рынска экстренно госпитализирована в Испании и требуется самолет, чтобы доставить ее в Россию.



Как передает РИА Новости, цитируя комментарий Нины Костиковой, ее родственница после смерти мужа находится "в жесточайшей депрессии". Временами Божена Рынска, учитывая ее эмоциональное состояние, даже "пишет не совсем адекватные вещи", отметила собеседница агентство. Родственница подтвердила, что сейчас важно решить вопрос о транспортировке журналистки, которая "очень слаба", в Москву.



По словам Костиковой, накануне Рынске стало плохо, поэтому она вызвала ей скорую. Вдову Малашенко доставили в госпиталь, где она провела день. К вечеру она возвратилась домой.



Ранее Божена Рынска заявила о том, что смерть ее мужа Игоря Малашенко, найденного мертвым 25 февраля в Испании, может иметь криминальный характер. Однако в местных правоохранительных органах эти сведения не подтвердили. По мнению испанских следователей, речь идет о суициде.



Адвокат медиаменеджера Джулиан Генри Лоуэнфельд, общавшийся с Игорем Малашенко незадолго до его кончины, не заметил в разговоре ничего странного. Юрист отметил, что за несколько дней до его смерти Малашено был совершенно спокойным, обсуждал текущие дела и не вел себя как человек, думающий о самоубийстве.



Автор: Злата Богатова

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