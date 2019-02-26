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Испанские следователи не подтвердили сведения о криминальной смерти Малашенко
26.2.2019 22:52
Фото: condenast.ru
Испанским следователям пока не удалось выявить каких-либо фактов, указывающих на криминальный характер гибели Игоря Малашенко.
Напомним, ранее вдова медиаменеджера Божена Рынска заявила о начале некого расследования в связи с имеющимися подозрениями. По словам Рынски, ее супруга якобы могли убить.
Как передает информационное агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в правоохранительных органах Испании, обстоятельства смерти сооснователя НТВ выясняются в рамках стандартной в таких случаях проверки. Причин считать, что гибель Малашенко может иметь криминальный характер, у следствия пока нет, подчеркнул источник.
Напомним, тело 64-летнего Малашенко было обнаружено в населенном пункте Сан-Роке, около Кадиса. Политтехнолог повесился в принадлежащем ему доме.
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