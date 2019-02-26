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Рынска: смерть Малашенко могла быть насильственной
26.2.2019 18:16
Фото: akamaihd.net
Смерть Игоря Малашенко могла иметь криминальный характер, убеждена вдова медиаменеджера.
Как заявила Божена Рынска, рядом с телом покойного не было найдено какого-либо предсмертного послания.
По словам вдовы Игоря Малашенко, имеются основания подозревать, что к смерти ее супруга могли быть причастны некие третьи лица. Учитывая некоторые факты, в Испании уже "ведется расследование", отметила Божена Рынска в беседе с представителями СМИ.
Рынска также добавила, что рядом с Малашенко не было найдено предсмертной записки.
Ранее в Facebook вдовы Малашенко появилась запись о том, что в последнее время он крайне тяжело переживал судебный процесс, связанный с разделом имущества. Разбирательство, начатое в Соединенных Штатах, было инициировано Еленой Пивоваровой - бывшей женой медиаменеджера.
Напомним, тело бывшего генерального директора и одного из создателей телекомпании НТВ было найдено в Испании, где у Малашенко была недвижимость. По данным местных правоохранителей, речь скорее всего идет о самоубийстве. Игорю Малашенко было шестьдесят четыре года. Осенью прошлого года он сыграл свадьбу, его женой стала Божена Рынска.
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