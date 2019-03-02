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Дом Скрипаля в Солсбери признан безопасным
2.3.2019 23:20
Фото: cod33.ru
Британские власти официально признали, что дом в Солсбери, в котором проживал бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, является безопасной зоной. Здание, полностью очищенное от отравляющего вещества типа "Новичок", не станет туристической достопримечательностью.
В будущем дом, где проживал Сергей Скрипаль, предполагается использовать в качестве обычного жилья. Как сообщает телевизионный канал Sky News, здание передадут в ведение совета графства Уилтшир, после чего оно будет отремонтировано и введено в эксплуатацию.
Комментарий по поводу дома был дан британским министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
Отмечается также, что здание не будет превращено в туристическую достопримечательность.
Напомним, не так давно в прессе появились слухи о том, что самочувствие Сергея Скрипаля якобы резко ухудшилось. Британский посол в РФ Лори Бристоу, прокомментировав эти сведения, заявил о том, что бывший полковник ГРУ и его дочь живы. С ними все в порядке, но они не хотят встречаться с российскими дипломатами, подчеркнул представитель официального Лондона.
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