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Захарова отреагировала на сообщения британских СМИ об ухудшимвшемся состоянии Скрипаля
18.2.2019 08:53
Фото: poliksal.ru
Очередным свидетельством "прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ" назвала Мария Захарова публикации о существенном ухудшении состояния экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам представителя МИД России, речь идет об "управляемой утечке".
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, публикацию британских СМИ о состоянии Сергея Скрипаля можно рассматривать как очередной пример "управляемой утечки". Своим мнением пресс-секретарь ведомства поделилась в фейсбуке.
Ранее в издании Times появился материал о том, что бывший офицер ГРУ нуждается в помощи медиков. Со ссылкой на источники в британской разведке уточнялось, что врачи, посещающие Сергея Скрипаля на дому, испытывают опасения - они полагают, что он вообще не восстановится полностью после прошлогодних событий.
Напомним, в марте прошлого года небольшой британский городок Солсбери (графство Уилтшир), где проживают около сорока пяти тысяч человек, оказался в центре внимания мирового сообщества после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Лондона, бывший разведчик и его дочь - российская гражданка Юлия Скрипаль - 4 марта 2018 года подверглись воздействию отравляющего вещества.
По мнению Лондона, к инциденту с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" могут быть причастны россияне. В Москве все спекуляции на этот счет продолжают решительно отвергать.
В начале февраля британские СМИ опубликовали сообщения о том, что к нападению на Скрипалей якобы причастны уже пятеро россиян. Уточнялось, что правительству королевства в скором времени представят соответствующие доказательства.
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