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Британский посол в РФ: Сергей и Юлия Скрипаль живы
26.2.2019 12:30
Фото: bbci.co.uk
Сергей и Юлия Скрипаль живы, заявил британский посол в РФ Лори Бристоу.
Дипломат дал интервью агентству "Интерфакс", подтвердив, что Скрипалей проинформировали о запросе российского посольства.
Запрос российских дипломатов с просьбой встретиться со Сергеем и Юлией Скрипалями был им передан, заявил Лори Бристоу. Представитель королевства прокомментировал заявление посольства РФ в Лондоне, когда отечественные дипломаты заявили об отсутствии возможности встретиться с согражданами.
По словам Бристоу, Скрипали сейчас сами не хотят встречаться с представителями российского посольства, и это исключительно их выбор. Однако как только их мнение изменится и они захотят выйти на связь, препятствовать им не будут, отметил высокопоставленный британский дипломат.
Напомним, не так давно в МИД России отреагировали на сообщения британских СМИ об ухудшившемся состоянии Сергея Скрипаля. По словам официального представителя отечественного внешнеполитического ведомства, речь идет об "управляемой утечке".
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