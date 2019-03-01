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В Афганистане талибы атаковали военную базу: погибли около 40 силовиков
1.3.2019 23:20
Фото: zaman.com.tr
В Афганистане не менее сорока силовиков погибли в бою с экстремистами, передает РИА Новости.
Со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Гильменд сообщается, что атаку военной базы удалось отразить.
В ходе боестолкновения военнослужащие ликвидировали по меньшей мере двадцать боевиков. По данным телевизионного канала TOLO News, инцидент случился сегодня ранним утром, когда отряд боевиков атаковал базу ВС Афганистана в провинции Гильменд.
Представители местных властей сообщили, что в нападении участвовали не менее двадцати семи террористов, в том числе, семь смертников. Предположительно, база была атакована радикалами запрещенного в РФ движения "Талибан".
Напомним, в минувшем январе в СМИ появились сообщения о том, что более 120 афганских военных погибли в провинции Майдан-Вардак в результате атаки боевиков. Отмечалось, что к инциденту причастны талибы.
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