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В Афганистане 126 военных убиты во время атаки талибов
08:37
Фото: podrobnosti.ua
В афганской провинции Майдан-Вардак в результате атаки боевиков погибли 126 сотрудников служб безопасности, передает агентство Reuters.
К инциденту причастны члены запрещенного в РФ движения "Талибан".
Со ссылкой на высокопоставленные источники в Минобороны Афганистана сообщается, что ЧП случилось на территории тренировочного центра, где проходили подготовку военнослужащие. Представитель ведомства на условиях анонимности рассказал о некоторых обстоятельствах случившегося. Накануне утром группа боевиков проникла на территорию базы. Сначала на КПП был подорван заминированный автомобиль. Сразу после этого нападавшие начали расстреливать военных. Лишь спустя некоторое время боевики были ликвидированы ответным огнем.
Официальных комментариев по поводу инцидента в провинции Майдан-Вардак пока не последовало. Агентство отмечает, что количество жертв в результате нападения на кампус Национального директората безопасности (спецслужба Афганистана, ведущая разведдеятельность), подтвердил еще один высокопоставленный представитель военного министерства, также отказавшийся назвать свое имя.
Ранее поступили сведения о двенадцати погибших и более тридцати пострадавших.
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