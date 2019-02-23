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Авторов шуток Comedy Woman заподозрили в оправдании фашизма
23.2.2019 21:21
Фото: univertv.org
"Психологической диверсией" сочли эксперты популярную программу Comedy Woman. В шутках участниц шоу при этом было выявлено оправдание фашизма, сообщает Пятый канал, цитируя результаты психолого-лингвистического исследования.
В экспертном заключении сказано, что публике навязывают "антисоциальные" смыслы и ценности. Особенно вредным это может оказаться для представителей молодежи, подчеркивают специалисты. Критику вызвали и разнообразные спецприемы, которые создатели передачи применяют для того, чтобы зрители лучше воспринимали и запоминали услышанное, например, звуки аплодисментов, раздающиеся практически при каждой шутке.
В начале февраля с резкой критикой шоу выступил известный российский режиссер Никита Михалков. Негодование кинематографиста вызвали реплики о "замерзшем духе" советского генерала Дмитрия Карбышева. Михалков назвал участниц программы "овцами" в очередном выпуске передачи "Бесогон".
Вскоре экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева принесла извинения за эту шутку. По словам артистки, она была уверена, что речь идет о "вымышленным персонаже". Кроме того, она подписывала контракт, поэтому должна была произносить текст, подготовленный авторами программы и одобренный редакторами.
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