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Михалков обругал артисток Comedy Woman за шутку о генерале Карбышеве
03:09
Фото: vk.me
Российский режиссер Никита Михалков подверг резкой критике артисток юмористического шоу Comedy Woman.
Высказавшись о шутке, посвященной советскому генералу Дмитрию Карбышеву, кинематографист назвал участниц программы "овцами".
В своей авторской программе "Бесогон" в Youtube Никита Михалков решил высказаться о том, как артистки Comedy Woman пошутили о "замерзшем духе" советского генерала Карбышева. Режиссер с возмущением прокомментировал выпуск шоу, снятый несколько лет назад. По мнению Михалкова, "когда эти овцы из Comedy Woman" позволяли себе высказывания о советском герое, они даже не могли себе представить что испытывал генерал во время пыток. Кинематографист напомнил, о том, как погиб военный - фашисты поливали его ледяной водой на сорокаградусном морозе.
Режиссер назвал Карбышева "фантастической личностью" и процитировал последние слова генерала. Он призывал товарищей думать о родине и говорил о том, что мужество их не покинет.
Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, попавший в плен к фашистам в августе 1941 года, в годы Великой Отечественной войны стал настоящим олицетворением стойкости и мужества русского человека. Немцы собирались переманить на свою сторону этого выдающегося ученого и военного специалиста. Карбышеву пришлось пройти через настоящий ад немецких лагерей - он содержался в Хаммельбурге, Флоссенбюрге, Майданеке, Освенциме (Аушвице), Заксенхаузене и других, но остался несломленным и предпочел предательству смерть.
Дмитрий Карбышев был зверски замучен нацистами 18 февраля 1945 года в концентрационном лагере Маутхаузен. В числе других пленников - все их было тогда около пятисот человек - 64-летнего генерала обливали водой на морозе, а его останки сожгли в печах крематория.
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