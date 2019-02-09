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Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку о советском генерале Карбышеве


12:53
Бывшая участница шоу Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку о советском генерале КарбышевеФото: zvezdytv.ru

Российская артистка юмористического жанра Наталья Медведева, в прошлом входившая в состав участниц шоу Comedy Woman, извинилась за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве.

Как утверждает актриса, она считала, что речь идет о "вымышленным персонаже".

Прокомментировав критику в свой адрес, Наталья Медведева пояснила, что в соответствии с действовавшим тогда контрактом должна была прочесть выданный ей текст. Слова к тому номеру создавались авторами программы, а потом утверждались худруком и одобрялись продюсерами телевизионного канала ТНТ, добавила артистка.

Актриса отметила, что в "тот момент я искренне думала, что это вымышленный персонаж". Она не сопоставляла свой номер с исторической реальностью, поэтому сейчас вновь приносит искренние извинения.

Напомним, ранее известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг резкой критике шутку о "замерзшем духе" советского генерала Дмитрия Карбышева, прозвучавшую несколько лет назад в Comedy Woman. В очередном выпуске передачи "Бесогон" кинематографист даже назвал участниц программы "овцами".

Герой Советского Союза Дмитрий Карбышев, попавший в плен к фашистам в августе 1941 года, в годы Великой Отечественной войны стал настоящим олицетворением стойкости и мужества русского человека. Немцы собирались переманить на свою сторону этого выдающегося ученого и военного специалиста. Карбышеву пришлось пройти через настоящий ад немецких лагерей - он содержался в Хаммельбурге, Флоссенбюрге, Майданеке, Освенциме (Аушвице), Заксенхаузене и других, но остался несломленным и предпочел предательству смерть.

Дмитрий Карбышев был зверски замучен нацистами 18 февраля 1945 года в концентрационном лагере Маутхаузен. В числе других пленников - все их было тогда около пятисот человек - 64-летнего генерала обливали водой на морозе, а его останки сожгли в печах крематория.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 402

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