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Раскрыта схема хищения газа в деле Арашуковых
13:40
Фото: vse.media
Представители ФСБ прокомментировали схему хищения газа в громком деле Арашуковых.
Предположительно, сначала организовывались поставки фиктивным абонентам, после чего газ отражали в отчетности как потерянный.
По мнению представителе ФСБ, большая доля хищений, выявленных к настоящему времени, была совершена на территории Дагестана. В ведомстве рассказали, что Рауль Арашуков с сообщниками сначала организовывали поставки фиктивным абонентам. Затем украденный газ отражали в отчетности в качестве потерянного.
Напомним, не так давно в прессе появились сообщения о знакомстве главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с Арашуковыми. В ведомстве эти публикации назвали информационным вбросом.
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