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В СК назвали вбросом сведения о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
20:38
Фото: gc0.ru
Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в прошлом не был знаком с Арашуковыми, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, лишь один раз глава СКР виделся с сенатором Рауфом Арашуковым, и это случилось в момент задержания последнего.
В Следственном комитете России (СКР) прокомментировали сведения, распространившиеся в прессе. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, публикации о знакомстве главы ведомства и членов семейства Арашуковых не соответствуют действительности. Подчеркивается, что Александр Бастрыкин виделся с сенатором от Карачаево-Черкесской Республики Рауфом Арашуковым лишь раз, и это происходило во время задержания фигуранта этого громкого дела.
Светлана Петренко также отметила, что минувшим летом глава СКР действительно провел два дня в гостинице "Адиюх-Пэлас". Александр Бастрыкин в тот момент отдыхал в кругу семи и за собственный счет, подчеркнула представитель ведомства. Фото, опубликованные им, ранее появились в социальных сетях. Все другие изображения, получившие распространение в Сети, Петренко назвала грубым фотомонтажом, а публикации о знакомстве Бастрыкина и Арашуковых - вбросами.
Напомним, в конце минувшего января на заседании Софеда, сразу после того, как с него сняли неприкосновенность, был задержан, а потом и арестован Рауф Арашуков. Позже взяли под стражу и отца сенатора. На сегодняшний день в этом громком деле имеется в общей сложности семь фигурантов.
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