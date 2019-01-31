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Адвокат Арашукова-старшего собирается обжаловать его арест
31.1.2019 23:30
Фото: xoroshiy.ru
Защита намерена обжаловать арест Арашукова-старшего, заявил адвокат Владимир Постанюк, который представляет интересы отца сенатора.
По словам юриста, уголовное преследование связано исключительно с сыном его клиента.
Суд арестовал отца сенатора Рауфа Арашукова, удовлетворив ходатайство следственных органов. По мнению правоохранителей, Рауль Арашуков вполне мог покинуть страну либо пытаться давить на участников расследования. В результате столичный Басманный суд отправил советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" под арест вплоть до 30 марта. Решение было оглашено судьей Еленой Ленской.
Ранее отца сенатора Рауфа Арашукова Рауля задержали по делу об организации преступного сообщества и хищении газа. Речь шла об ущербе, сумма которого может составлять порядка тридцати миллиардов рублей.
Сам подозреваемый, как и его адвокаты, обращались к суду с просьбой об избрании ему в качестве меры пресечения залога либо домашнего ареста. По словам Арашукова-старшего, он имеет пять детей и десять внуков, может находиться лишь в Москве, Петербурге или Карачаево-Черкесии, поэтому арестовывать его не нужно.
После оглашения судебного решения адвокат, выразив несогласие с вердиктом, отметил, что оно будет обязательно обжаловано. Ведь в ходе заседания, когда рассматривали вопрос об аресте Арашукова-старшего, речь шла вовсе не о нем, а о сыне его клиента - сенаторе Рауфе Арашукове. Никаких доказательств причастности его подзащитного к преступной деятельности при этом представлено не было, сообщил Владимир Постанюк.
Напомним, ранее в ходе обыска у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержанного и вскоре арестованного по делу об организации преступного сообщества и убийствах, были найдены коллекционное холодное оружие, слитки золота и огромные суммы денежных средств.
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