|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В СКР не подтвердили сведения о девятой жертве пожара в центре Москвы
6.2.2019 16:42
Фото: МЧС / АГН «Москва»
В СКР не подтвердили сообщения о том, что на месте пожара в доме на Никитском бульваре нашли останки еще одного погибшего.
Официальное заявление по этому поводу сделала представитель столичного главка ведомства Юлия Иванова. По ее словам, распространившиеся в СМИ сведения действительности не соответствуют.
По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в экстренных службах столицы, за останки девятой жертвы ЧП в ходе разбора завалов могли принять ворох обгоревших вещей.
Согласно официально подтвержденной информации, в результате пожара в центре Москвы погибли восемь человек, в том числе, двое детей. По факту трагедии уже возбудили уголовное дело. С жильцами дома сейчас ведут работу следователи, которые опрашивают их как свидетелей и выясняют все обстоятельства ЧП.
В ночь на 4 февраля в центре Москвы произошел пожар в так называемом "звездном доме". Общая площадь возгорания превысила тогда 1,5 тыс. кв. м. Предположительно, пожар мог начаться в одной из квартир на пятом этаже. На фоне стремительно распространяющегося огня на площади 300 кв. м. Обрушилась кровля. Работа пожарных существенно осложнялась из-за перепланированных в этом здании квартир. В итоге огнеборцам потребовалось около четырех часов, чтобы полностью ликвидировать пожар.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|