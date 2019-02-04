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До 8 человек возросло число жертв пожара в центре Москвы
02:05
Фото: МЧС / АГН «Москва»
По последним данным, жертвами пожара в семиэтажном доме на Никитском бульваре стали восемь человек.
Информацию уже подтвердили в столичном главке Следственного комитета России (СКР).
Как заявила официальный представитель СКР Юлия Иванова, в результате ЧП, случившегося минувшей ночью в самом центре Москвы, погибли восемь человек. Среди жертв - двое малолетних детей, передает агентство "Интерфакс".
Ранее сообщалось об обнаружении тела одного погибшего человека после того, как пожарные ликвидировали пламя. Позднее нашли останки еще одной жертвы происшествия.
По словам Юлии Ивановой, на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее стало известно о том, что площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Предположительно, пожар мог начаться в одной из квартир на пятом этаже. На площади 300 кв. м. Обрушилась кровля. Работу пожарным осложняло то, что многие квартиры в этом доме ранее подверглись перепланировке. Огнеборцам в итоге потребовалось порядка четырех часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
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