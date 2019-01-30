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Слитки золота и коллекция оружия найдены во время обысков по делу Арашукова
12:21
Фото: vse.media
Опубликованы кадры, сделанные в ходе обыска у сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержанного и вскоре арестованного по делу об организации преступного сообщества и убийствах.
В материале, который размещен на Telegram-канале "Следак шепнул", запечатлены холодное оружие, золотые слитки и крупные суммы денежных средств, разложенные на столе.
По данным РИА Новости, в ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного дела сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, правоохранители обнаружили целую коллекцию холодного оружия, а также слитки из золота и солидную сумму наличности.
Напомним, сенатора задержали на заседании Софеда, сразу после того, как с него сняли неприкосновенность. Позже стало известно об аресте Рауфа Арашукова. Кроме того, правоохранители задержали и отца сенатора.
Как пишут российские СМИ, на допросе Рауф Арашуков потребовал переводчика, заявив о том, что плохо говорит по русски. В СКР пояснили, что подозреваемому сразу же предоставили переводчика.
Отмечается, что сенатору уже предъявили целый ряд обвинений, включая участие в преступном сообществе, причастности к убийству и оказание давления на свидетеля.
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