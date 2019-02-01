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Ученый оценил ущерб после возможного столкновения Апофиса и Земли


1.2.2019 14:11
Ученый оценил ущерб после возможного столкновения Апофиса и ЗемлиФото: zaberaj.ru

Люди сейчас не располагают средствами, способными повлиять на траекторию Апофиса, передает ТАСС.

О потенциальном ущербе в случае столкновения этого астероида с Землей рассказал представитель Института динамики геосфер РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шувалов.

По словам ученого, астероид Апофис в случае столкновения с нашей планетой может полностью уничтожить многомиллионный мегаполис. При этом люди пока не имеют средств, способных изменять направление движения небесного тела, отметил Валерий Шувалов. Как пояснил эксперт, если небесное тело, подобное Апофису, упадет на Москву в пределах Садового кольца, от города ничего не останется. На территории Подмосковья при таком вариенте развития событий будут достаточно серьезные разрушения, а под влиянием ионосферного излучения окажется практически вся Европа.

Ранее петербургские исследователи высказали пугающие предположения о том, что Апофис, диаметр которого составляет более трехсот метров, может врезаться в нашу планету. Ученые даже указали дату - по их мнению, это случится уже в 2068 году.

Позже некоторые ученые выступили с утверждениями о том, что такого не может произойти в ближайшие сто лет. В частности, соответствующие расчеты приводил старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков. Он заявил, что вероятность события ничтожно мала.

Напомним, в первых числах минувшего января на орбиту вокруг астероида Бенну (1999 RQ36) успешно вывели зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer). Предполагается, что аппарат возьмет пробы грунта и будет передавать на Землю ценные сведения. Зонд, запущенный осенью 2016 года, смог достичь цели в конце прошлого года. Сейчас он находится на расстоянии около двадцати километров от поверхности пятисотметрового астероида.

Осенью прошлого года были обнародованы первые фотоматериалы, переданные на Землю японскими роверами с поверхности астероида Рюгу. Запуск "Хаябуса-2" состоялся почти четыре года назад на космодроме Танэгасима.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 383

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