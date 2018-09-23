ИнтерНовости - новости в стране и мире
Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍
Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍
Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзии
Раскрыта загадка самой известной оптической иллюзии
Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе
Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Победительницу конкурса «Мисс Украина 2018»‍ лишили титула за обман Победительницу конкурса «Мисс Украина 2018»‍ лишили титула за обман
Кристина Орбакайте переезжает в СШАКристина Орбакайте переезжает в США
В Московском зоопарке впервые за 20 лет появился на свет северный морской котикВ Московском зоопарке впервые за 20 лет появился на свет северный морской котик
Умер лауреат Нобелевской премии физик Чарльз Као Умер лауреат Нобелевской премии физик Чарльз Као
Жириновского вызвали на допрос в СБУ Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍


23.9.2018 23:53
Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍Фото: JAXA

Обнародованы первые фотоматериалы, которые передали на Землю японские роверы. Аппараты были запущены с космического зонда "Хаябуса-2" несколько дней назад.

Три уникальные фотографии опубликованы на портале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), сообщает Lenta.ru.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разместило на своем портале фото, которые были сделаны с поверхности астероида Рюгу после первого в истории запуска роверов с космического зонда "Хаябуса-2". Отмечается, что два аппараты, успешно осуществившие посадку на астероиде, практически сразу отправили на Землю первые сниммки.

Процесс отделения роверов от зонда произошел еще в пятницу, 21 сентября. В сообщении на портале JAXA указано, что оба аппарата находятся в полностью рабочем состоянии. Как стало известно, один из них продолжает движение  по поверхности небесного тела.

Запуск "Хаябуса-2" состоялся почти четыре года назад на космодроме Танэгасима. В начале декабря 2014 года его отправили в космос при помощи ракеты-носителя Н-2А. Предполагается, что зонд будет находиться около астероида, удаленного от нас на 300 млн километров, на протяжении примерно полутора лет.

Японские специалисты рассчитывают в рамках следующего этапа провести забор грунтовых проб. В этих целях "Хаябуса-2" запустит на поверхность астероида мобильное взрывное устройство. После этого на Рюгу отправится еще один исследовательский аппарат.

Выбранный для этого проекта астероид 1999 JU3 входит в группу околоземных. Он принадлежит к спектральному классу C - темных углеродистых объектов. Период его обращения вокруг Солнца составляет 474 суток при средней скорости 27 км/с.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

На борту российского Ил-20, пропавшего над Средиземным морем, было 14 военныхНа борту российского Ил-20, пропавшего над Средиземным морем, было 14 военных
В Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медузаВ Новой Зеландии на пляже найдена гигантская ядовитая медуза
Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»Минобороны РФ обвинило ВС Израиля в «преступной халатности»
В Северной Осетии выясняют обстоятельства смерти туриста из СШАВ Северной Осетии выясняют обстоятельства смерти туриста из США
В Танзании более 130 человек погибли при опрокидывании перегруженного паромаВ Танзании более 130 человек погибли при опрокидывании перегруженного парома

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 779


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru