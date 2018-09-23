Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Опубликованы первые снимки, сделанные с поверхности астероида‍

23.9.2018 23:53

Фото: JAXA



Обнародованы первые фотоматериалы, которые передали на Землю японские роверы. Аппараты были запущены с космического зонда "Хаябуса-2" несколько дней назад.



Три уникальные фотографии опубликованы на портале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), сообщает Lenta.ru.



Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разместило на своем портале фото, которые были сделаны с поверхности астероида Рюгу после первого в истории запуска роверов с космического зонда "Хаябуса-2". Отмечается, что два аппараты, успешно осуществившие посадку на астероиде, практически сразу отправили на Землю первые сниммки.



Процесс отделения роверов от зонда произошел еще в пятницу, 21 сентября. В сообщении на портале JAXA указано, что оба аппарата находятся в полностью рабочем состоянии. Как стало известно, один из них продолжает движение по поверхности небесного тела.



Запуск "Хаябуса-2" состоялся почти четыре года назад на космодроме Танэгасима. В начале декабря 2014 года его отправили в космос при помощи ракеты-носителя Н-2А. Предполагается, что зонд будет находиться около астероида, удаленного от нас на 300 млн километров, на протяжении примерно полутора лет.



Японские специалисты рассчитывают в рамках следующего этапа провести забор грунтовых проб. В этих целях "Хаябуса-2" запустит на поверхность астероида мобильное взрывное устройство. После этого на Рюгу отправится еще один исследовательский аппарат.



Выбранный для этого проекта астероид 1999 JU3 входит в группу околоземных. Он принадлежит к спектральному классу C - темных углеродистых объектов. Период его обращения вокруг Солнца составляет 474 суток при средней скорости 27 км/с.



Автор: Злата Богатова

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