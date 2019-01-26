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Эксперт просчитал вероятность падения на Землю астероида Апофис в 2068 году
26.1.2019 08:46
Фото: aksam.com.tr
В ближайшее столетие вероятность столкновения нашей планеты с астероидом Апофис составляет лишь 9 миллионных. Учитывая столь ничтожный показатель, можно быть практически уверенными в том, что в 2068 году заявленного ранее происшествия не случится, считает старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.
Своим мнением ученый поделился в интервью, которое размещено на YouTube-канале "Роскосмос ТВ". По словам Сергея Нароенкова, оценившего вероятность столкновения астероида Апофис с Землей, в течение сотни лет поводов для беспокойства нет - вероятность подобного происшествия крайне мала.
Нароенков при этом подтвердил, что в 2029 году Апофис действительно достаточно близко подлетит к нашей планете, оказавшись на расстоянии около 38 тысяч километров от поверхности Земли.
Ранее в прессе распространились сообщения о пугающем событии - на Землю якобы совсем скоро может упасть астероид Апофис. Как полагают на кафедре небесной механики Петербургского государственного университета, это произойдет уже в 2068 году. В докладе, подготовленном для Королевских чтений по космонавтике, также указывалось, что уже через десять лет это небесное тело окажется на расстоянии в десять раз меньше, чем пространство от Земли до Луны.
По данным РАИ Новости, прогноз петербургских ученых также прокомментировал научный руководитель Института астрономии РАН, член-корреспондент РАН Борис Шустов. По мнению эксперта, на сегодняшний день в число наиболее опасных для нас тел Солнечной системы астероид Апофис включать не стоит - вероятность падения его на Землю ничтожно мала.
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