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СМИ: Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США
12:11
Фото: livejournal.com
Один из танкеров, которые загорелись в акватории Керченского пролива, не мог войти в российский порт Темрюк из-за санкций, объявленных ранее властями Соединенных Штатов.
Как передает Reuters, именно поэтому перегрузка сжиженного газа осуществлялась в открытом море.
По данным агентства, причиной возгорания, начавшегося в минувший понедельник, 21 января, на танкерах "Канди" и "Маэстро, стали американские санкции. В связи с ограничениями, которые были ранее объявлены властями Соединенных Штатов, одно из судов не могло войти в порт Темрюк.
Как отмечается в публикации Reuters, запрет исходил от руководства газового терминала "Мактрен-Нафта". В результате экипажи танкеров приняли решение о прямой перекачке топлива с одного борта на другой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на региональное управление МЧС заявил о том, что количество погибших моряков возросло до четырнадцати. Вместе с тем, согласно официальным данным, найдены тела десяти моряков, еще десять числятся пропавшими без вести. Спастись удалось лишь двенадцати членам экипажей.
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